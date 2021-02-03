Журова: мы знали, что в Беларусь поедем спокойно. Что будет с Латвией? Это Евросоюз

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о решении провести все матчи ЧМ-2021 в Латвии.



«Вот теперь вопрос. Латвия. Мы знали, что в Беларусь мы поедем спокойно.



Что будет с Латвией? Это Евросоюз, нам придётся получать визу. Сейчас вообще практически в Евросоюз визу получить, конечно, не невозможно, но достаточно сложно.



Будут ли ограничения по прививкам или каким-то ещё условностям? А это уже нарушение прав человека, я считаю», — приводит слова Журовой «Р-Спорт».

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) 2 февраля принял решение провести все матчи ближайшего турнира в Латвии. Изначально встречи должны были пройти в Минске и Риге, но 18 января совет IIHF принял решение лишить столицу Беларуси права на проведение части турнира.