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Журова: мы знали, что в Беларусь поедем спокойно. Что будет с Латвией? Это Евросоюз

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Журова: мы знали, что в Беларусь поедем спокойно. Что будет с Латвией? Это Евросоюз
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о решении провести все матчи ЧМ-2021 в Латвии.

«Вот теперь вопрос. Латвия. Мы знали, что в Беларусь мы поедем спокойно.

Что будет с Латвией? Это Евросоюз, нам придётся получать визу. Сейчас вообще практически в Евросоюз визу получить, конечно, не невозможно, но достаточно сложно.

Будут ли ограничения по прививкам или каким-то ещё условностям? А это уже нарушение прав человека, я считаю», — приводит слова Журовой «Р-Спорт».

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) 2 февраля принял решение провести все матчи ближайшего турнира в Латвии. Изначально встречи должны были пройти в Минске и Риге, но 18 января совет IIHF принял решение лишить столицу Беларуси права на проведение части турнира.

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