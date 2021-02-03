TSN: «Рейнджерс» в ближайшие дни могут обменять Деанджело. К нему возник большой интерес

«Нью-Йорк Рейнджерс» в скором времени может обменять защитника Тони Деанджело.



«Знаю, что игроку сказали отправиться домой и ждать обмена. К нему возник большой интерес. Мне сообщили, что обмен может состояться в ближайшие дни», — сообщил инсайдер и журналист TSN Даррен Дрегер.



Утверждается, что Деанджело после поражения в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:5 ОТ) подрался с российским вратарём Александром Георниевым в тоннеле, ведущем в раздевалку команды. Георгиев защищал ворота в матче. Деанджело закончил встречу с показателем полезности «-3». Александр отсутствовал на тренировке команды в воскресенье. Ссора между игроками была улажена. В нынешнем сезоне НХЛ Деанджело принял участие в 6 матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».

Генменеджер «Рейнджерс» сообщил о расставании с Тони Деанджело