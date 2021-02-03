Олег Зайцев — о голе в ворота «Йокерита»: убрал на неудобную и хорошо попал
Нападающий московского «Динамо» Олег Зайцев подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (5:1).
«В целом матчем довольны, победили, использовали свои моменты, большинство хорошо сработало. Пару шайб забили с ошибок соперника. Вообще, «Йокерит» — хороший соперник, но сегодня нам повезло больше.
Мы с Андрюхой Алексеевым пошли в давление, Андрей активно сыграл, шайба мне отскочила — я и убежал один на один, убрал на неудобную и попал хорошо.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Когда сидишь, потом немного сложно выходить, но мы сидим, разминаемся, подбадриваем друг друга. Всё в порядке, получается хорошо, выходили готовыми», — передаёт слова Зайцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Московское «Динамо» одержало пятую победу кряду, забросив «Йокериту» пять шайб
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