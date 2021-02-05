Все матчи «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ отложены минимум до 11 февраля

Национальная хоккейная лига объявила, что игры «Колорадо Эвеланш» отложены минимум до 11 февраля из-за того, что игроки команды вошли в список протокола по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте лиги.

«Решение было принято медицинскими группами лиги и клуба совместно с Министерством здравоохранения Колорадо, которое определило, что в ближайшие дни стороны будут анализировать результаты тестов», – говорится в сообщении.

В настоящее время тренировочные базы команды закрыты. Лига находится в процессе пересмотра расписания регулярного сезона «Колорадо».

Ранее стало известно, что все матчи «Баффало Сэйбрз» в регулярном чемпионате НХЛ отложены минимум до 8 февраля. Причина — два игрока команды вошли в список протокола по коронавирусу.