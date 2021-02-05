«Трактор», отыгравшись за две секунды до конца 3-го периода, обыграл «Амур» по буллитам

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Амур» в серии буллитов. Встреча проходила на стадионе «Арена Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
На 3-й минуте матча Кирилл Рассказов вывел гостей вперёд. За 12 секунд до конца первого игрового отрезка Денис Голубев с передачи Александра Полунина увеличил преимущество хабаровчан. На 23-й минуте Вячеслав Основин, реализовав численное большинство, с передачи Алексея Бывальцева отыграл одну шайбу. За две секунды до конца третьего периода Лоуренс Пилут сравнял счёт. Победу в серии буллитов принёс Лукаш Седлак.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» встретится в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым», а «Трактор» в Челябинске — с московским ЦСКА. Обе встречи состоятся 7 февраля.
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