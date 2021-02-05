Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«От лица всех, кого Разин гнобил». Людучин вызвал на бой главного тренера «Северстали»

«От лица всех, кого Разин гнобил». Людучин вызвал на бой главного тренера «Северстали»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Роман Людучин на своей странице в «Телеграме» записал видеообращение к главному тренеру череповецкой «Северстали» Андрею Разину, вызвав наставника на бой.

«Я, Роман Людучин, вызываю Андрея Разина на бой по правилам ММА.

От лица всех хоккеистов, кого Разин гнобил и унижал, я готов выйти на ринг и ответить по-мужски на том языке, который понимает и проповедует он сам. Андрей Владимирович, принимаешь вызов? Думаю, что в случае отказа тебе будет сложно смотреть парням в глаза в раздевалке», — сказал Людучин.

В нынешнем сезоне под руководством Разина «Северсталь» набрала 58 очков в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Череповецкая команда занимает седьмое место в Западной конференции и 15-е — в сводной таблице КХЛ.

Людучин: Разин создавал персональный ад для игроков. Он делил их на касты, как в тюрьме
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021