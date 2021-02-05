«От лица всех, кого Разин гнобил». Людучин вызвал на бой главного тренера «Северстали»

Нападающий Роман Людучин на своей странице в «Телеграме» записал видеообращение к главному тренеру череповецкой «Северстали» Андрею Разину, вызвав наставника на бой.



«Я, Роман Людучин, вызываю Андрея Разина на бой по правилам ММА.



От лица всех хоккеистов, кого Разин гнобил и унижал, я готов выйти на ринг и ответить по-мужски на том языке, который понимает и проповедует он сам. Андрей Владимирович, принимаешь вызов? Думаю, что в случае отказа тебе будет сложно смотреть парням в глаза в раздевалке», — сказал Людучин.

В нынешнем сезоне под руководством Разина «Северсталь» набрала 58 очков в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Череповецкая команда занимает седьмое место в Западной конференции и 15-е — в сводной таблице КХЛ.