Людучин: Разин создавал персональный ад для игроков. Он делил их на касты, как в тюрьме

Нападающий Роман Людучин поделился воспоминаниями о тренере Андрее Разине, с которым работал в ханты-мансийской «Югре».

«Завершу тему Разина своим рассказом. В 2016 году я играл в «Югре». Тренеров в том сезоне меняли как перчатки, и назначенный в декабре Андрей Владимирович стал уже третьим. После его назначения мне стало известно, что клуб хочет от меня избавиться.

Наше знакомство началось с того, что Разин вызывал меня к себе, несколько минут сверлил взглядом, потом сказал, что следил за моей игрой и спросил, хочу ли я играть в первом звене? Естественно, я ответил, что хочу остаться. А трансферное окно уже закрывалось и найти другую команду на тот момент было невозможно. Он говорит, [что] тогда надо двигаться по деньгам, и предлагает мне переподписать контракт с потерей нескольких миллионов. На все раздумья мне было дано 5 минут.

Звоню агенту Стасу Романову – тот смеётся, шутит и говорит: соглашайся, а отказаться всегда успеем. Это я уже потом узнал, что они не просто знакомы. Когда спустя пару лет Романов пропихнул в «Северсталь» карманного генменеджера Щедрина и стал наполнять команду своими клиентами, Разин не просто был тренером, легитимизующим эту муть, но и в нарушение всех норм сам стал клиентом Романова. Но вернёмся к «Югре». Как я узнал, сокращённые контракты подписали не только со мной, но и с другими клиентами Стаса. Как я сейчас думаю, это была такая схема по «обезжириванию» игроков с большими контрактами, провернутая агентом, тренером и кем-то из руководства клуба.

Разин целенаправленно создавал персональный ад для игроков. Он делил людей на касты, как в тюрьме: была каста «крысёнышей», каста «змеёнышей», каста «предателей». Ещё Разин ненавидел города и команды, в которых работал, мне он постоянно говорил: «Вот ты такой талантливый, а оказался на дне в «Югре», и где теперь твой талант?». Был один хоккеист который ответил спокойно на его провокации: «Я хороший человек, никому ничего плохого не сделал, у меня семья и дочки, а то, что ты делаешь, пусть будет на твоей совести». После этого сразу его уволили.

Для меня сезон с тренером Разиным и агентом Романовым стал последним в России. Я понял, что не смогу дальше жить и работать в атмосфере ненависти, и отправился в Корею. Может быть, уровень хоккея там не такой высокий, но в плане профессионализма и отношения к людям нам стоило бы многому поучиться у заграницы», – написал Людучин в телеграм-канале.