Главный тренер «Далласа» отстранил Антона Худобина от участия в матче с «Чикаго»
Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс отстранил российского голкипера Антона Худобина от участия в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс».
«У меня очень мало правил, но вам лучше им следовать», — сказал Боунесс, комментируя принятое решение.
Сегодня, 6 февраля, Антон не принял участие в тренировке своей команды. Российский голкипер появился на льду, когда основное занятие уже закончилось. В отсутствии Худобина, стартовым голкипером «звёзд» будем американский вратарь Джейк Эттингер. Обязанности второго вратаря будет исполнять Лэндон Боу.
В нынешнем сезоне 34-летний Худобин принял участие в шести матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал три победы при коэффициенте надёжности 2,51 и проценте отражённых бросков 90,8.
«Ненавижу так играть». Русский вратарь Худобин расстроился после матча, где феерил Радулов
Александр нарисовал три гола для «Далласа», но «Старз» уступили «Коламбусу».
Рекомендуем вам
- 6 февраля 2021
-
22:41
-
22:14
-
21:55
-
21:05
-
20:55
-
20:35
-
20:18
-
20:15
-
19:34
-
19:15
-
18:50
-
18:10
-
17:45
-
17:20
-
17:00
-
16:49
-
16:35
-
16:18
-
15:32
-
14:45
-
14:00
-
13:50
-
13:28
-
12:53
-
12:40
-
11:58
-
11:32
-
10:45
-
10:37
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:27
-
08:47
-
08:32
Партнерский контент
Рекомендуем вам