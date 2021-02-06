Главный тренер «Далласа» отстранил Антона Худобина от участия в матче с «Чикаго»

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс отстранил российского голкипера Антона Худобина от участия в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс».

«У меня очень мало правил, но вам лучше им следовать», — сказал Боунесс, комментируя принятое решение.

Сегодня, 6 февраля, Антон не принял участие в тренировке своей команды. Российский голкипер появился на льду, когда основное занятие уже закончилось. В отсутствии Худобина, стартовым голкипером «звёзд» будем американский вратарь Джейк Эттингер. Обязанности второго вратаря будет исполнять Лэндон Боу.

В нынешнем сезоне 34-летний Худобин принял участие в шести матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал три победы при коэффициенте надёжности 2,51 и проценте отражённых бросков 90,8.