Пяаярви: зайдя в лифт, американцы обязательно поздороваются. Шведы и русские так не делают

Шведский нападающий московского «Динамо» Магнус Пяаярви поделился впечатлениями от русских людей и сравнил менталитеты стран.

«Русские очень отличаются от американцев и канадцев. Сказал бы, что североамериканцы более открытые, а русские более закрытые. Когда знакомишься с русскими, они открываются и впускают тебя. И ты понимаешь, что русские — очень тёплые и душевные люди. Думаю, это ключевое отличие.

Нахожу, что наши менталитеты схожи. Шведы тоже держатся довольно отстранённо с незнакомыми людьми. Самый банальный пример — зайдя в лифт, североамериканцы обязательно поздороваются. Я, конечно, теперь тоже, всё-таки прожил там девять лет. А вот шведы так не делают. И русские, как я успел понять, тоже молчуны. Если сравнивать, думаю, у нас довольно много общего», — цитирует Пяаярви пресс-служба московского клуба.