Крупный трейд без проигравших. Зачем «Локомотиву» Пулккинен, а «Динамо» Пяаярви?

До дедлайна в Континентальной хоккейной лиге остаётся чуть меньше месяца, однако менеджеры клубов уже проводят громкие сделки, устраняя проблемные места в составах своих команд. За последнюю неделю в КХЛ сначала клубную прописку сменил Никита Сошников, перебравшийся из «Салавата Юлаева» в ЦСКА взамен на Михаила Науменкова. Затем СКА решил забрать из «Сочи» шведского форварда Мальте Стрёмвалля, отдав «леопардам» в виде компенсации трёх молодых хоккеистов.
И вот наконец настал черёд полностью легионерского обмена, осуществлённого прямыми конкурентами по Западной конференции КХЛ. Московское «Динамо» провернуло сделку с «Локомотивом», в результате которой в Ярославль отправился финский форвард Теэму Пулккинен, а в обратном направлении проследовал шведский нападающий Магнус Пяаярви. Разбираемся, почему этот обмен выгоден обоим клубам.
Почему «Динамо» обменяло Пулккинена?
28-летний Пулккинен стал игроком бело-голубых в декабре 2019 года. Тогда менеджеры столичной команды заплатили солидную компенсацию за финского форварда его прежнему клубу – минскому «Динамо». Казалось, что Теэму должен прекрасно влиться в ряды москвичей и стать солидным дополнением для российской команды. Однако на деле этого не произошло. Статистику Пулккинена в московском клубе нельзя назвать откровенным провалом – за 42 матча в «Динамо» Теэму набрал довольно приличные 27 (15+12) очков.
Но эти цифры не должны обманывать сторонних любителей хоккея, которые плотно не следили за игрой бело-голубых. За год, проведённый в «Динамо», Пулккинен так и не обрёл стабильного места в составе москвичей. Тренерский штаб Владимира Крикунова пробовал финского форварда в различных сочетаниях и бригадах большинства, но чаще всего оставался разочарованным действиями нападающего.
В «Динамо» Пулккинен предстал ярковыраженным эгоистом. Вся игра Теэму сводилась к пушечным броскам по воротам соперников из любой мало-мальски приемлемой позиции. Получить обратную передачу от финского форварда было практически невозможно, что откровенно раздражало многих игроков столичной команды. Своими неподготовленными выстрелами Пулккинен нередко гробил труды партнёров в большинстве, которые тратили время и силы, чтобы завезти шайбу в зону. Неслучайно, что время от времени Крикунов даже убирал финского форварда из второй тройки нападения в четвёртую, потому что взаимодействия с Оскаром Линдбергом у них не было от слова совсем.
«Нет большой проблемы с выбором крайних форвардов во втором звене. В это звено мы уже в ходе матча поставили Брюквина и Тарасова. Наверное, в таком виде они будут более продуктивны, чем с Пулккиненом. Пулккинен даже в четвёртом звене забьёт то же количество голов, что и с Линдбергом и Тарасовым», – говорил Крикунов после матча с рижским «Динамо». Примечательно, что та встреча в итоге оказалась для Теэму последней в его московском этапе карьеры.
Чем Пулккинен может помочь «Локомотиву»?
Как ни странно, но проблемы Пулккинена в «Динамо» могут обернуться в положительную сторону для «Локомотива». В ярославском клубе собран очень приличный подбор хоккеистов. Тем более странно видеть «железнодорожников» на 21-м месте в лиге по розыгрышу лишнего. Хуже ярославской команды разыгрывают большинство только «Северсталь» и «Сочи». Обладающий мощным броском Пулккинен может решить данную проблему, став своего рода наконечником атаки «Локомотива».
Главное, чтобы тренерский штаб Андрея Скабелки смог поделить роли и функции в команде между Пулккиненом и Андре Петерссоном. Любопытно, что шведский нападающий пополнил состав «Локомотива» в прошлое межсезонье, перейдя в ярославский клуб из того же «Динамо». Петерссон также является чистым снайпером и любит завершать атаки партнёров своими бросками. В этой связи вряд ли можно предполагать, что швед и финн будут играть в одном большинстве, но приход Пулккинена может помочь ярославцам образовать две ударные бригады большинства.
Кто станет партнёром Теэму при игре в равных составах? Ответ на этот вопрос является задачей со многими неизвестными. Всё дело в травмах игроков ярославского клуба. На данный момент в лазарете «Локомотива» находятся Петерссон, Владимир Ткачёв, да и сам Пулккинен пропускал последние матчи «Динамо» из-за повреждения. С полной уверенностью можно сказать только одно – в Ярославле собрана очень крутая центральная ось нападения в лице Ткачёва, Антона Ландера и Дениса Алексеева. На одного из перечисленных хоккеистов и ляжет задача по снабжению Пулккинена точными передачами под его бросок.
Зачем «Динамо» Пяаярви?
29-летний Пяаярви-Свенссон (именно так звучит полная фамилия шведского форварда) провёл в «Локомотиве» времени всего на один месяц больше, чем Пулккинен в «Динамо». Швед приехал в Ярославль в октябре 2019 года после того, как не договорился с «Оттавой Сенаторз» о новом контракте.
«Я считаю, что провёл неплохой год. К сожалению, „Оттава“ выступила неудачно, у нас менялся тренерский штаб, ушли несколько ключевых игроков. Но своей игрой я был доволен и был уверен, что в этом сезоне смогу найти работу в НХЛ. Этого не произошло, я ждал до сентября, после чего сказал себе: «Окей, значит, будем что-то менять в жизни», – говорил Пяаярви после заключения контрактом с клубом КХЛ.
Забавно, что в том же интервью Магнус рассказал, что срок контракта с «Локомотивом» (два года) был обусловлен аналогичным сроком соглашения между «железнодорожниками» и Антоном Ландером. Но именно с соотечественником Магнус так и не смог в должной мере сыграться в российском клубе. За время в «Локомотиве» Пяаярви смог запомниться разве что эффектными буллитами и ещё несколькими красивыми шайбами.
Переход в «Динамо» может стать для шведского форварда новым толчком в его хоккейной карьере. На протяжении последних сезонов бело-голубые никак не могут разобраться со своим вторым звеном. Именно ради решения этой проблемы в межсезонье динамовцы и заключили контракт с Линдбергом. Теперь в помощь Оскару бело-голубые берут и Пяаярви. Оскар и Магнус прекрасно знакомы друг другу по совместной игре в «Оттаве». Теперь разыгравшийся в последних матчах бело-голубых Линдберг должен помочь адаптироваться новичку в столице России.
Примечательно, что во время выступления в НХЛ Пяаярви пересекался и с ещё одним лидером «Динамо» – Дмитрием Яшкиным. Дело было в «Сент-Луис Блюз», где швед и чех порой оказывались на льду даже в одном звене. Учитывая любовь Крикунова к перестановкам внутри ударного топ-6 в ходе матчей подобное знакомство также может очень сильно пригодиться Магнусу в «Динамо». Впрочем, на первых порах чемпион мира 2018 года практически наверняка будет играть в одном звене с Линдбергом.
Фото: Randy Litzinger/Icon Sportswire via Getty Image
По юниорам шведский форвард cчитался одним из самых талантливых игроков своего возраста. В силу разных причин выбранному под 10-м номером на драфте НХЛ Пяаярви не удалось раскрыть свой потенциал в полной мере на взрослом уровне. Но кто знает, возможно, именно в «Динамо» Магнус и сможет перезапустить свою карьеру. Именно так в московском клубе уже случилось с Яшкиным, который перебирался в Москву в роли крепкого игрока нижних звеньев НХЛ, а превратился в одного из лучших снайперов КХЛ и настоящего символа сегодняшнего «Динамо».
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