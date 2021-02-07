«Питтсбург» провёл собеседование с восемью кандидатами на пост генменеджера

Инсайдер Sportnet Эллиотт Фридман рассказал о ситуации с назначением нового генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз». Пост стал вакантным после недавней отставки Джима Рутерфорда.

«Насколько могу судить, было опрошено восемь человек. От Патрика Альвина, если начать по алфавиту, до Кевина Уикса с NHL Network», – сообщил Фридман.

В список также входят Джон Фергюсон — младший (директор по развитию игроков «Бостон Брюинз»), Майкл Фута (экс-ассистент генменеджера «Лос-Анджелес Кингз»), Рон Хекстолл (экс-генменеджер «Филадельфии Флайерз»), Марк Хантер (экс-ассистент генменеджера «Торонто Мэйпл Лифс»), Джейсон Карманос (работал в системе «Питтсбурга» на разных должностях) и Крис Макфарленд (ассистент генменеджера «Колорадо Эвеланш»).

По словам Фридмана, число кандидатов может увеличиться, но в целом клуб склонен сократить его и приступить к следующему раунду переговоров претендентов с владельцами клуба Марио Лемье и Роном Берклом.