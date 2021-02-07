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Рижское «Динамо» уступило «Спартаку», продлив серию поражений до семи игр

Рижское «Динамо» уступило «Спартаку», продлив серию поражений до семи игр
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Олега Знарка.

Автором победной шайбы стал форвард «Спартака» Артём Фёдоров. Голкипер гостей Юлиус Гудачек отразил 19 бросков. У рижан единственный гол забил Джей Си Липон. Вратарь «Динамо» Янис Ворис совершил 14 сейвов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это седьмое кряду поражение рижского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 16 февраля в гостях встретится со СКА, а рижское «Динамо» 9 февраля в Балашихе — с омским «Авангардом».

КХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
0:1 Никонцев (Талалуев) – 12:48' (5x5)   0:2 Фёдоров (Широков, Рылов) – 47:49' (5x5)   1:2 Липон (Индрашис, Джериньш) – 57:10' (5x5)
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