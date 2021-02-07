Рижское «Динамо» уступило «Спартаку», продлив серию поражений до семи игр

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Олега Знарка.

Автором победной шайбы стал форвард «Спартака» Артём Фёдоров. Голкипер гостей Юлиус Гудачек отразил 19 бросков. У рижан единственный гол забил Джей Си Липон. Вратарь «Динамо» Янис Ворис совершил 14 сейвов.

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Это седьмое кряду поражение рижского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 16 февраля в гостях встретится со СКА, а рижское «Динамо» 9 февраля в Балашихе — с омским «Авангардом».