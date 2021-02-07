4 очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Филадельфией»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и завершилась со счётом 7:4 (1:2, 3:2, 3:0) в пользу подопечных Алена Виньо.
Автором победной шайбы стал Шон Кутюрье, в активе которого 3 очка (2+1). Хет-трик у «Филадельфии» оформил Скотт Лотон. Голкипер гостей Картер Харт отразил 31 бросок из 35.
Самыми результативными игроками встречи стали нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин (2+2) и Том Уилсон (1+3). Три очка набрал Никлас Бекстрём (1+2).
Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 20 секунд, совершил 3 силовых приёма, заблокировал 1 бросок и окончил матч с показателем полезности «+3». Игрок обороны «Кэпиталз» Дмитрий Орлов нанёс 3 броска в створ, но не отметился результативными действиями. Евгений Кузнецов и Илья Самсонов пропускали встречу в соответствии с протоколом НХЛ о COVID-19.
Это третье кряду поражение столичного клуба. 10 февраля «Вашингтон» и «Филадельфия» снова проведут матч в Вашингтоне. Начало встречи — в 2:00 мск.
- 7 февраля 2021
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