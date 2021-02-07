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4 очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Филадельфией»

4 очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Филадельфией»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и завершилась со счётом 7:4 (1:2, 3:2, 3:0) в пользу подопечных Алена Виньо.

Автором победной шайбы стал Шон Кутюрье, в активе которого 3 очка (2+1). Хет-трик у «Филадельфии» оформил Скотт Лотон. Голкипер гостей Картер Харт отразил 31 бросок из 35.

Самыми результативными игроками встречи стали нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин (2+2) и Том Уилсон (1+3). Три очка набрал Никлас Бекстрём (1+2).

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 20 секунд, совершил 3 силовых приёма, заблокировал 1 бросок и окончил матч с показателем полезности «+3». Игрок обороны «Кэпиталз» Дмитрий Орлов нанёс 3 броска в створ, но не отметился результативными действиями. Евгений Кузнецов и Илья Самсонов пропускали встречу в соответствии с протоколом НХЛ о COVID-19.

Это третье кряду поражение столичного клуба. 10 февраля «Вашингтон» и «Филадельфия» снова проведут матч в Вашингтоне. Начало встречи — в 2:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 20:25 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 7
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Овечкин (Уилсон, Эллер) – 11:11' (5x4)   2:0 Уилсон (Бекстрём, Овечкин) – 16:36' (5x5)   2:1 Лотон (Густафссон, Фараби) – 18:33' (5x5)   2:2 Лотон (Фараби, ван Римсдайк) – 22:29' (5x5)   3:2 Овечкин (Бекстрём, Уилсон) – 24:08' (5x5)   3:3 Хег (Обе-Кюбель, Кутюрье) – 27:50' (5x5)   3:4 ван Римсдайк (Майерс) – 36:36' (5x5)   4:4 Бекстрём (Овечкин, Уилсон) – 39:03' (5x5)   4:5 Кутюрье (Раффль, Браун) – 40:31' (5x5)   4:6 Лотон (Фараби, Раффль) – 57:51' (5x5)   4:7 Кутюрье (Проворов, Браун) – 58:38' (en)
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