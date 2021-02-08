Президент КХЛ: вакцинация является добровольной. Есть клубы, в которых уже проводят её

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об общей ситуации с заболеваемостью коронавирусом в лиге.

«Мы продлили программу тестирования игроков и сотрудников клубов, арбитров до конца сезона. Во второй части чемпионата будут тестироваться только команды, которые продолжают борьбу за Кубок Гагарина. В плане заболеваемости в последний месяц выявляются единичные случаи.

В само положение, регулирующее порядок проведения противоэпидемиологических мер, будут внесены изменения технического характера, связанные с особенностью проведения плей-офф. Положение зарекомендовало себя, налажены механизмы работы по нему в клубах. Было бы неправильным вносить кардинальные изменения или что-то упрощать. Благодаря слаженной работе мы смогли провести этот регулярный чемпионат и готовимся к решающим играм.

КХЛ ведёт работу с Роспотребнадзором в части, касающейся увеличения максимального числа болельщиков на трибунах. Ситуацию с каждым клубом будут прорабатывать индивидуально.

Нас часто спрашивают о вакцинации. Подчеркну, что вакцинация является добровольной. Есть клубы, в которых уже проводят вакцинацию; ещё в нескольких планируют делать после тестирования на иммунитет, и только неболевшим.

Мы давно не опубликовывали цифры. На вечер 6 февраля в КХЛ переболели 572 человека, из которых 305 являются игроками. В настоящий момент в списке травмированных по причине COVID-19 находится один игрок», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.