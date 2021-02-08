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Далин включён в список игроков, недоступных для участия в матчах из-за протокола COVID-19

Далин включён в список игроков, недоступных для участия в матчах из-за протокола COVID-19
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин включён в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19, информирует официальный сайт клуба. Он не будет доступен для тренировок и игр, пока его не исключат из протокола.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2020/2021

В нынешнем сезоне 20-летний швед принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи при показателе полезности «-9» и четырёх минутах штрафного времени.

Также указано, что в списке по-прежнему находятся хоккеисты «Баффало»: Тейлор Холл, Тобиас Ридер, Дилан Козенс, Кёртис Лазар, Кейси Миттельштадт, Расмус Ристолайнен, Брэндон Монтур и Джейк Маккейб.

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