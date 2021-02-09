Голкипер «Айлендерс» Варламов установил клубный рекорд в матчах с «Рейнджерс»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кейси Сизикас и Мэтт Мартин. Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил 30 сейвов, оформив третий шат-аут в нынешнем сезоне. При этом Варламов стал первым голкипером в истории клуба, кому удалось дважды в течение одной регулярке отыграть на ноль в матчах с «Нью-Йорк Рейнджерс». 15 января Семён парировал 24 броска во встрече с «синерубашечниками», а его команда одержала победу со счётом 4:0.

В следующем матче 12 февраля «Айлендерс» примут «Питтсбург Пингвинз», а «Рейнджерс» 11 и 13 февраля дома сыграют с «Бостон Брюинз».