Торторелла: мне надо выслушать Лайне. Уверен, что у нас не будет проблем с ним

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:2) прокомментировал решение посадить на лавку Патрика Лайне.
«Это останется внутри команды. Я чувствовал, что должен это сделать, хотя вообще так поступать мне очень не нравится. Но я уверен, что у нас проблем с Лайне не будет, это вопрос адаптации к новой системе. Мы поговорим, ведь мне его тоже надо выслушать», — цитирует Тортореллу пресс-служба НХЛ.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Скотт Харрингтон, Кэм Аткинсон и Джек Рослович. У «Каролины» голы забили Нино Нидеррайтер и Брок Макгинн. В эпизоде с голом Макгинна минус в графе полезности заработал финский форвард «Коламбуса», после чего провёл оставшиеся 26 минут до конца встречи на скамейке.
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