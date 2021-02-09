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Торторелла: мне надо выслушать Лайне. Уверен, что у нас не будет проблем с ним

Торторелла: мне надо выслушать Лайне. Уверен, что у нас не будет проблем с ним
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:2) прокомментировал решение посадить на лавку Патрика Лайне.

«Это останется внутри команды. Я чувствовал, что должен это сделать, хотя вообще так поступать мне очень не нравится. Но я уверен, что у нас проблем с Лайне не будет, это вопрос адаптации к новой системе. Мы поговорим, ведь мне его тоже надо выслушать», — цитирует Тортореллу пресс-служба НХЛ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Скотт Харрингтон, Кэм Аткинсон и Джек Рослович. У «Каролины» голы забили Нино Нидеррайтер и Брок Макгинн. В эпизоде с голом Макгинна минус в графе полезности заработал финский форвард «Коламбуса», после чего провёл оставшиеся 26 минут до конца встречи на скамейке.

Торторелла не выпускал на лёд Лайне последние 26 минут матча с «Каролиной»
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