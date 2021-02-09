Лавиолетт — о возвращении Кузнецова: с Овечкиным ситуация была другой

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт объяснил, почему капитан команды Александр Овечкин намного быстрее Евгения Кузнецова вернулся в состав столичных после перенесённого коронавируса.

«С Алексом ситуация была другой. Кузнецов тренируется на льду всего второй раз. Алекс сразу же начал играть. Он говорил, что хочет играть. Мы говорили с ним, обсуждали, в каком направлении нам нужно двигаться, думали, стоит ли сократить его игровое время, чтобы ему было комфортно, но он вернулся в состав и стал играть всё больше и больше, проводить по две смены подряд, чтобы набрать форму», — цитирует Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов 21 января были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса. Овечкин и Орлов уже вернулись в основной состав.