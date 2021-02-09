Рослович: Торторелла всегда готов менять состав троек и не боится этого

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джек Рослович после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:2) прокомментировал решение главного тренера команды Джона Тортореллы снять с матча финского форварда Патрика Лайне.
«Мы знаем, что это может случиться в любой момент. Если играешь слабо, не выкладываешься, тебе этого не избежать. Он всегда готов менять состав троек и не боится этого. Вы сами это видели много раз, так? Он ищет хоккеистов, которые будут выкладываться по максимуму, потому что считает, что так команда станет сильнее», – приводит слова Рословича пресс-служба НХЛ.
Напомним, Патрик Лайне и Джек Рослович пополнили состав «Коламбус Блю Джекетс» в результате обмена с «Виннипег Джетс». Взамен «Джетс» получили форварда Пьер-Люка Дюбуа и выбор в третьем раунде драфта-2022.
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