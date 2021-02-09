Главный тренер «Авангарда» рассказал о сроках восстановления Ильи Ковальчука

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после победы над рижским «Динамо» (5:1) рассказал о процессе восстановления капитана омского клуба Ильи Ковальчука.
«Ковальчуку потребуется определённое время на восстановление, пока точно не могу сказать какое. Думаю, несколько матчей он пропустит», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, 37-летний форвард не доиграл до конца матч с «Нефтехимиком» (3:2). В концовке второго периода капитан «Авангарда» получил травму, столкнувшись с соперником колено в колено. В этой встрече он провёл на льду 13 минут 54 секунды и отдал одну результативную передачу.
В 15 матчах регулярного чемпионата Ковальчук забросил 4 шайбы и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «–5». В среднем на льду он проводит 16 минут 59 секунд.
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