Главный тренер «Авангарда» рассказал о сроках восстановления Ильи Ковальчука

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после победы над рижским «Динамо» (5:1) рассказал о процессе восстановления капитана омского клуба Ильи Ковальчука.

«Ковальчуку потребуется определённое время на восстановление, пока точно не могу сказать какое. Думаю, несколько матчей он пропустит», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, 37-летний форвард не доиграл до конца матч с «Нефтехимиком» (3:2). В концовке второго периода капитан «Авангарда» получил травму, столкнувшись с соперником колено в колено. В этой встрече он провёл на льду 13 минут 54 секунды и отдал одну результативную передачу.

В 15 матчах регулярного чемпионата Ковальчук забросил 4 шайбы и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «–5». В среднем на льду он проводит 16 минут 59 секунд.