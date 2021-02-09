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Дубли Костина и Буше помогли «Авангарду» обыграть рижское «Динамо»

Дубли Костина и Буше помогли «Авангарду» обыграть рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась с разгромным счётом 5:1 (0:1, 4:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Самыми результативными игроками встречи стали форварды «Авангарда» Клим Костин (2+1) и Рид Буше (2+1). По два очка у хозяев набрали Сергей Толчинский (1+1) и Алексей Береглазов (0+2). Единственную шайбу в составе «Динамо» забросил Рихард Букартс.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Это четвёртая победа омского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» 15 февраля дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Авангард» 16 февраля в Нур-Султане — с казахстанским «Барысом».

КХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2021, вторник. 19:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 1
Динамо Р
Рига
0:1 Букартс (Шваненбергс) – 16:35' (5x5)   1:1 Буше (Береглазов, Семёнов) – 26:33' (5x5)   2:1 Костин (Береглазов, Шарипзянов) – 26:42' (5x5)   3:1 Костин (Покка, Буше) – 31:33' (5x5)   4:1 Буше (Толчинский) – 39:18' (5x4)   5:1 Толчинский (Костин) – 42:40' (5x4)
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