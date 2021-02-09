Дубли Костина и Буше помогли «Авангарду» обыграть рижское «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась с разгромным счётом 5:1 (0:1, 4:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
Самыми результативными игроками встречи стали форварды «Авангарда» Клим Костин (2+1) и Рид Буше (2+1). По два очка у хозяев набрали Сергей Толчинский (1+1) и Алексей Береглазов (0+2). Единственную шайбу в составе «Динамо» забросил Рихард Букартс.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Это четвёртая победа омского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» 15 февраля дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Авангард» 16 февраля в Нур-Султане — с казахстанским «Барысом».
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