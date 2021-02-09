Буше — о сорвавшемся хет-трике: случилась потасовка с участием Костина, такое бывает

Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (5:1).
«Немного медленно начали. Первый период нельзя назвать идеальным, но во втором и третьем мы хорошо действовали. Расстроился ли, что сорвался хет-трик? Нет, об этом не волновался. Там потасовка была с участием Костина у ворот, такие моменты бывают. Клим здорово прогрессирует, улучшает свою игру. Разносторонний хоккеист. Помогает выигрывать время и пространство для меня и Найта, у нас хорошая «химия» в звене.
Сплотилась ли команда ближе к плей-офф? Мы весь сезон сплочённый коллектив. Это хороший признак, когда ребята по-спортивному злятся, если что-то несправедливое происходит», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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