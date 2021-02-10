Тренер «Флайерз»: у нас заразился Клод Жиру — это могло произойти в матче с «Нью-Джерси»

Помощник главного тренера «Филадельфии Флайерз» Мишель Террьен прокомментировал ситуацию в команде, чей гостевой матч с «Вашингтон Кэпиталз» был отложен из-за вспышки коронавируса.

«Сегодня утром мы узнали, что наш нападающий Клод Жиру заразился коронавирусом. Как только об этом стало известно, наша медицинская бригада сделала два теста каждому игроку команды. Инструкция НХЛ была чёткой: все игроки с отрицательным тестом должны вернуться в автобус и улететь в Филадельфию. Остальные — на карантин в вашингтонский отель.

Конечно, это неслыханное дело. Считается, что Жиру мог заразиться во время недавнего матча с «Нью-Джерси», где есть несколько случаев заражения коронавирусом. Это всё непросто, и главная трудность в том, что невозможно предсказать и спланировать любые действия. Если игрок получает травму, то хотя бы есть срок его восстановления. А с коронавирусом ничего не понятно — когда и кто сможет выйти на лёд», — приводит слова Террьена Journal de Montreal.