Лайне сохранит за собой место в первом звене «Коламбуса» и сыграет с «Чикаго»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне сохранит за собой место в первом звене «мундиров», сообщает журналист Джейкоб Ницберг на своей странице в «Твиттере».

Хоккеист примет участие в следующем матче с «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоится в ночь с 11 на 12 февраля по московскому времени. Старт запланирован на 4:00 мск.

Напомним, главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла усадил финского нападающего Патрика Лайне в запас во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:2). Форвард пропустил последние 26 минут матча. Позже стало известно, что тренер принял такое решение после того, как финский нападающий вступил в словесную перепалку с одним из членом тренерского штаба «мундиров».