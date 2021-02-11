Раск — о своих странных действиях в конце матча: я думал, что «Бостон» проигрывает 1:2
Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ) объяснил свои странные действия в конце основного времени.
При счёте 2:2 на последней минуте третьего периода финский вратарь принял самостоятельное решение отправиться на скамейку запасных, чтобы замениться на шестого полевого игрока. Раск вернулся в ворота только после того, как увидел реакцию тренерского штаба команды, который начал активно жестикулировать ему на скамейке.
«Если честно, я думал, что «Бостон» в тот момент проигрывает 1:2. Что ж, мы работаем в индустрии развлечений. Надеюсь, что люди хорошо посмеялись надо мной», — приводит слова Раска журналист Флуто Шиназава.
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