Куинн: Георгиев очень хорошо читал игру, всегда был лицом к шайбе и делал отличные сейвы

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил действия голкипера Александра Георгиева в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ). Российский вратарь отразил 29 из 32 бросков.

«Георгиев очень хорошо читал игру, всегда был лицом к шайбе. Во втором периоде нам повезло, что счёт остался 1:1. Во втором периоде он великолепно проявил себя в меньшинстве. У соперника было несколько стопроцентных моментов, но он сделал отличные сейвы», – цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.

В начале третьего периода нападающий «Бостона» Джейк Дебраск при счёте 1:1 едва не поразил ворота Георгиева. Шайба после броска канадского форварда угодила в плечо Георгиеву, отрикошетила в перекладину ворот «синерубашечников», после чего отскочила на ленточку и выскочила в поле. Арбитрам понадобился длительный видеопросмотр голевого момента, после которого они постановили, что шайба полностью не пересекла линию ворот.