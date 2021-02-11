Видео невероятного везения Георгиева: шайба не пересекла линию ворот при равном счёте

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.

В начале третьего периода нападающий «Бостона» Джейк Дебраск при счёте 1:1 едва не поразил ворота голкипера «Рейнджерса» Александра Георгиева. Шайба после броска канадского форварда угодила в плечо Георгиеву, отрикошетила в перекладину ворот «синерубашечников», после чего отскочила на ленточку и выскочила в поле. Арбитрам понадобился длительный видеопросмотр голевого момента, после которого они постановили, что шайба полностью не пересекла линию ворот.

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Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» пресс-службы НХЛ.