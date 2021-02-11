Торторелла: те, кто пишет, что Лайне играет вполсилы, поступают крайне несправедливо

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла отказался комментировать информацию, форвард Патрик Лайне был посажен на лавку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:2) из-за неуважительного комментария в адрес тренера клуба.
«Я же сказал вам, что не буду говорить об этом. Скажу только одно: крайне несправедливо по отношению к Лайне поступают те, кто пишет, что он играет вполсилы, не выкладывается, грубо ошибается. Я же сказал после матча, что это решение не связано с тем, что происходило на льду.
Я не хочу, чтобы Лайне считали лентяем, который не хочет работать. Он не такой человек. Мы знаем, что он настоящий боец и очень хороший хоккеист. Он будет очень важным игроком в нашей команде», – цитирует Тортореллу пресс-служба НХЛ.
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