Лайне: теперь я убедился, что репутация не имеет значения — снять с матча могут любого

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне прокомментировал тот факт, что главный тренер клуба Джон Торторелла не выпускал его на лёд в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:2).



«Повлияет ли эта ситуация на моё будущее в новой команде? Не думаю, что будут какие-то проблемы. Мне всё нравится, со временем я почувствую себя здесь еще лучше. Так что не думаю, что эта ситуация как-то повлияет на мои планы.



Решение Тортореллы? Думаю, когда такое… если что-то подобное происходит, игрок заслуживает, чтобы его посадили на лавку. Так заведено в хоккее. Мне кажется, что я играл прилично, прогрессировал с каждым матчем. Теперь всё осталось в прошлом, надо настраиваться на позитив, думать о завтрашней встрече с «Чикаго».



Мне кажется, что тренер поступил справедливо. Тут неважно, кто ты: если допустил ошибку, тебя могут снять с игры. Для меня это урок. Конечно, не хочется сидеть в запасе. Теперь я убедился, что заслуги или репутация не имеют значения в таких эпизодах. Снять с матча могут любого.



Инцидент связывали с моей игрой? Мне кажется, будет несправедливо говорить, что я играю с недостаточной самоотдачей. Люди, которые так говорят, не видели меня на льду. Я полностью отдаюсь игре. Порой в пылу борьбы можно сказать вещи, которые не стоит произносить. Но такое случается. В таких случаях надо во всём разобраться, обсудить и двигаться дальше», – цитирует Лайне пресс-служба НХЛ.

Стала известна причина, по которой Торторелла посадил Лайне в запас в матче с «Каролиной»