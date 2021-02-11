Чибриков — третий самый молодой игрок сборной в истории отечественного хоккея

Сборная России проводит первый матч на этапе Евротура — Шведские хоккейные игры. Соперник команды Игоря Ларионова — сборная Финляндии. После второго периода впереди россияне — 2:1.

Нападающий Никита Чибриков, дебютировавший в составе сборной России, вышел на лёд в возрасте 17 лет 11 месяцев и 26 дней. Таким образом, он стал третьим самым молодым игроком национальной сборной в отечественном хоккее. Моложе него дебютировали за основу лишь два игрока – Владислав Третьяк в возрасте 17 лет 7 месяцев 8 дней и Александр Овечкин в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней.

Шведские игры пройдут в Мальмё с 11 по 14 февраля. Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.