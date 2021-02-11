Олимпийская сборная России обыграла Беларусь в матче Kazakhstan Hockey Open
Олимпийская сборная России провела первый матч на турнире Kazakhstan Hockey Open, который проходит в Казахстане. Российская команда обыграла Беларусь со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).
Самым результативным игроком встречи стал форвард российской команды Алексей Торопченко, в активе которого 2 (1+1) очка. Шайбы в составе победителей также забросили Илья Морозов, Марат Хайруллин и Рафаэль Бикмуллин. У сборной Беларуси отличились Иван Дроздов и Игорь Мартынов.
Турнир Kazakhstan Hockey Open—2021 пройдёт в городе Нур-Султане с 10 по 13 февраля. Завтра, 12 февраля, сборная России встретится с командой Казахстана. Начало встречи — в 16:30 мск. 13 февраля подопечные Олега Браташа проведут выставочный матч с командой «Казахстан-2».
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
11 февраля 2021, четверг. 16:30 МСК
Россия (олимп.)
Окончен
4 : 2
Беларусь
1:0 Морозов (Мироманов, Торопченко) – 05:30' (5x5) 2:0 Торопченко (Гуслистов) – 12:57' (5x5) 2:1 Дроздов (Ковыршин, Стефанович) – 27:56' (5x5) 2:2 Мартынов (Когалев) – 30:11' (5x5) 3:2 Хайруллин (Шашков, Семёнов) – 33:31' (5x5) 4:2 Бикмуллин (Семёнов) – 43:23' (5x4)
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