Олимпийская сборная России обыграла Беларусь в матче Kazakhstan Hockey Open

Олимпийская сборная России провела первый матч на турнире Kazakhstan Hockey Open, который проходит в Казахстане. Российская команда обыграла Беларусь со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).

Самым результативным игроком встречи стал форвард российской команды Алексей Торопченко, в активе которого 2 (1+1) очка. Шайбы в составе победителей также забросили Илья Морозов, Марат Хайруллин и Рафаэль Бикмуллин. У сборной Беларуси отличились Иван Дроздов и Игорь Мартынов.

Турнир Kazakhstan Hockey Open—2021 пройдёт в городе Нур-Султане с 10 по 13 февраля. Завтра, 12 февраля, сборная России встретится с командой Казахстана. Начало встречи — в 16:30 мск. 13 февраля подопечные Олега Браташа проведут выставочный матч с командой «Казахстан-2».