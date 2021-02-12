Блейк Уилер уступает только Илье Ковальчуку по голам в истории «Атланты»/«Виннипега»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пол Штястны, Дилан Демело, Блейк Уилер, Мэтью Перро и Нил Пионк. Для Уилера эта шайба стала 218-й за карьеру в «Джетс», благодаря чему он вышел на второе место в истории «Виннипега» по голам за клуб с учётом выступления «Атланты Трэшерз», чьим правопреемником и являются «Джетс».

Рекорд франшизы принадлежит российскому нападающему Илье Ковальчуку, забросившему 328 шайб за «Атланту». На третьем месте располагается нападающий Брайан Литтл (217), пропускающий нынешний сезон из-за последствий сотрясения мозга. Четвёртое место занимает действующий форвард «Виннипега» Марк Шайфли (185).