Голкипер Коннор Хеллебайк установил рекорд «Атланты»/«Виннипега» по победам в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» дома обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 4:1.
Голкипер «реактивщиков» Коннор Хеллебайк одержал 153-ю победу в составе команды и обновил рекорд клуба, который ранее принадлежал Ондржею Павелецу (152 победы). При этом чешский голкипер провёл на 101 матч больше Хеллебайка (379 против 278). Хеллебайк обновил рекорд «Виннипега» с учётом выступления «Атланты Трэшерз», чьим правопреемником являются «Джетс».
В составе «Джетс» голы забили Мэйсон Эпплтон (2), Кайл Коннор и Марк Шайфли. У «Флэймз» единственную шайбу забросил Эндрю Манджапане. Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров за 15.32 на льду заработал показатель полезности «+1».
Коннор Хеллебайк повторил рекорд «Виннипега» по количеству побед
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