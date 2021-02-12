Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский выдал лучший старт сезона за карьеру в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 5:2.
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский одержал пятую победу в нынешнем сезоне. Россиянин отразил 19 бросков из 21. В шести матчах в этой регулярке в активе Бобровского стало пять побед при одном поражении в овертайме. Это его лучший результат на таком отрезке сезона за всю карьеру в НХЛ.
В истории «Пантерз» это вторая по продолжительности вратарская серия с очками для команды на старте сезона. Клубный рекорд был установлен в сезоне-1996/1997 и принадлежит легендарному американскому голкиперу Джону Ванбисбруку. 25 лет назад «Флорида» в девяти матчах кряду набирала очки, когда ворота команды защищал Ванбисбрук.
Бобровский — в топ-10 вратарей-разочарований на старте сезона по версии The Hockey News
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