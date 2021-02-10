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Бобровский — в топ-10 вратарей-разочарований на старте сезона по версии The Hockey News

Бобровский — в топ-10 вратарей-разочарований на старте сезона по версии The Hockey News
Хоккей / НХЛ 0

Журнал The Hockey News составил список из десяти голкиперов НХЛ, которые неудачно выступают на старте сезона-2020/21.

В этот список попал российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. 32-летний голкипер, который зарабатывает $ 10 млн в год, на старте регулярного чемпионата НХЛ принял участие в 5 матчах, отразив 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,08.

В список разочарований вошли также Джонатан Куик («Лос-Анджелес Кингз»), Тристан Джерри («Питтсбург Пингвинз»), Мэтт Мюррей («Оттава Сенаторз»), Мартин Джонс («Сан-Хосе Шаркс»), Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»), Брэйден Холтби («Ванкувер Кэнакс»), Микко Коскинен («Эдмонтон Ойлерз»), Картер Харт («Филадельфия Флайерз») и Джеймс Раймер («Каролина Харрикейнз»).

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