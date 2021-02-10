Бобровский — в топ-10 вратарей-разочарований на старте сезона по версии The Hockey News
Журнал The Hockey News составил список из десяти голкиперов НХЛ, которые неудачно выступают на старте сезона-2020/21.
В этот список попал российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. 32-летний голкипер, который зарабатывает $ 10 млн в год, на старте регулярного чемпионата НХЛ принял участие в 5 матчах, отразив 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,08.
В список разочарований вошли также Джонатан Куик («Лос-Анджелес Кингз»), Тристан Джерри («Питтсбург Пингвинз»), Мэтт Мюррей («Оттава Сенаторз»), Мартин Джонс («Сан-Хосе Шаркс»), Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»), Брэйден Холтби («Ванкувер Кэнакс»), Микко Коскинен («Эдмонтон Ойлерз»), Картер Харт («Филадельфия Флайерз») и Джеймс Раймер («Каролина Харрикейнз»).
Кенневилль: «Флориде» нужно, чтобы Бобровский и дальше играл на этом уровне
Рекомендуем вам
- 10 февраля 2021
-
23:54
-
23:47
-
23:11
-
22:31
-
22:05
-
21:51
-
21:38
-
21:02
-
20:54
-
20:43
-
20:39
-
20:25
-
20:05
-
19:52
-
19:22
-
18:53
-
18:16
-
18:03
-
18:00
-
17:17
-
17:01
-
16:35
-
16:15
-
15:55
-
15:30
-
15:15
-
15:01
-
14:45
-
14:06
-
13:55
-
13:25
-
12:36
-
12:09
-
11:58
-
11:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам