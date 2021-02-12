Барулин — об уходе из «Нефтехимика»: причина — общее разочарование от совместной работы

Голкипер «Пардубице» Константин Барулин прокомментировал расторжение контракта с «Нефтехимиком».
«Почему расставание с «Нефтехимиком» получилось таким неоднозначным? Такова специфика профессионального спорта. Но могу сказать точно, что у этой истории нет одного виноватого.
Думаю, причиной расторжения контракта стало общее разочарование от совместной работы. С одной стороны, где-то в игровом плане не дали того, на что я рассчитывал. С другой — я не продемонстрировал в полном объеме того, чего от меня ждали», — приводит слова Барулина «Р-Спорт».
Напомним, в начале января нижнекамский «Нефтехимик» расторг контракт с голкипером Константином Барулиным. В нынешнем сезоне 36-летний Барулин в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ одержал всего две победы, пропуская за матч 3,77 шайбы и отражая 88,7% бросков.
- 12 февраля 2021
-
21:14
-
21:02
-
20:22
-
20:13
-
19:49
-
19:29
-
19:23
-
18:44
-
18:21
-
17:34
-
17:22
-
16:50
-
16:15
-
15:36
-
15:30
-
15:01
-
14:44
-
14:05
-
13:29
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
10:45
-
10:10
-
10:00
-
09:35
-
09:09
-
09:00
-
08:52
-
08:45
-
08:39