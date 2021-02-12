Барулин — об уходе из «Нефтехимика»: причина — общее разочарование от совместной работы

Голкипер «Пардубице» Константин Барулин прокомментировал расторжение контракта с «Нефтехимиком».



«Почему расставание с «Нефтехимиком» получилось таким неоднозначным? Такова специфика профессионального спорта. Но могу сказать точно, что у этой истории нет одного виноватого.



Думаю, причиной расторжения контракта стало общее разочарование от совместной работы. С одной стороны, где-то в игровом плане не дали того, на что я рассчитывал. С другой — я не продемонстрировал в полном объеме того, чего от меня ждали», — приводит слова Барулина «Р-Спорт».

Напомним, в начале января нижнекамский «Нефтехимик» расторг контракт с голкипером Константином Барулиным. В нынешнем сезоне 36-летний Барулин в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ одержал всего две победы, пропуская за матч 3,77 шайбы и отражая 88,7% бросков.