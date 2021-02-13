Сэнфорд: приятно, что Тарасенко тренируется с «Сент-Луисом». Он бросает как прежде

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Зак Сэнфорд рассказал о тренировке с Владимиром Тарасенко, помещённым в долгосрочный список травмированных. Россиянин провёл первое занятие с командой после операции на плече, которую он перенёс в сентябре 2020 года.

«Это здорово. Я не первый раз тренируюсь с ним и могу сказать, что он бросает как прежде. Приятно, что он вернулся, что он с нами и опять тренируется», — приводит слова Сэнфорда пресс-служба НХЛ.

Сообщалось, что Тарасенко будет восстанавливаться не менее пяти месяцев после операции и сможет войти в строй только к плей-офф. Форвард неоднократно получал травмы плеча. Кроме того, россиянин заявлял, что не намерен завершать карьеру. Он был назначен ассистентом капитана на ближайший сезон.