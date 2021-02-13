Сборная Финляндии отыгралась с 0:2 и в серии буллитов переиграла Чехию

Сборная Финляндии одержала победу над командой Чехии во втором матче третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Встреча состоялась в Мальмё (Швеция) на одноимённой арене и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Юкки Ялонена.

На 2-й минуте матча Матей Блюмель с передачи Петра Кодытека вывел чехов вперёд. На 44-й минуте Радан Ленц увеличил преимущество Чехии. Через три минуты Теэму Турунен отыграл одну шайбу, а в середине периода Вили Саариярви сравнял счёт. На счету защитника также победная шайба в серии буллитов.

Это пятое поражение чешской сборной в последних шести встречах Евротура. В следующем матче турнира Чехия встретится с Россией, а Финляндия — с командой Швеции. Обе встречи состоятся 14 февраля.