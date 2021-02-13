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Сборная Финляндии отыгралась с 0:2 и в серии буллитов переиграла Чехию

Сборная Финляндии отыгралась с 0:2 и в серии буллитов переиграла Чехию
Хоккей / Евротур 0

Сборная Финляндии одержала победу над командой Чехии во втором матче третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Встреча состоялась в Мальмё (Швеция) на одноимённой арене и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Юкки Ялонена.

На 2-й минуте матча Матей Блюмель с передачи Петра Кодытека вывел чехов вперёд. На 44-й минуте Радан Ленц увеличил преимущество Чехии. Через три минуты Теэму Турунен отыграл одну шайбу, а в середине периода Вили Саариярви сравнял счёт. На счету защитника также победная шайба в серии буллитов.

Это пятое поражение чешской сборной в последних шести встречах Евротура. В следующем матче турнира Чехия встретится с Россией, а Финляндия — с командой Швеции. Обе встречи состоятся 14 февраля.

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Beijer
13 февраля 2021, суббота. 14:00 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 2
Б
Чехия
0:1 Блюмель (Кодытек) – 01:21' (5x5)   0:2 Ленц (Странски, Шпачек) – 43:44' (5x4)   1:2 Турунен (Тиивола, Койвисто) – 46:22' (5x5)   2:2 Саариярви (Иннала, Лунделль) – 51:24' (5x4)   3:2 Саариярви – 65:00' (ПБ)
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