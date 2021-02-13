Четверо игроков «Миннесоты» выведены из протокола НХЛ о COVID-19

Четверо игроков «Миннесоты Уайлд» выведены из протокола НХЛ о COVID-19, сообщает официальная страница «дикарей» в «Твиттере».
Отмечается, что этими хоккеистами стали форварды Ник Бьюгстад, Йоэль Эрикссон Эк, Маркус Юханссон и защитник Джаред Сперджен. Вскоре они смогут присоединиться к команде.
Напомним, в начале февраля «Миннесота» объявила о внесении сразу нескольких хоккеистов в список отстранённых от матчей по протоколу COVID-19. В связи с этим лига объявила о переносе ближайших четырёх встреч клуба на другие даты (один матч с «Колорадо Эвеланш», два — с «Аризоной Койотс» и один — с «Сент-Луис Блюз»), но в итоге «Уайлд» пропустят как минимум шесть матчей.
Среди внесённых в список игроков — форварды Ник Бьюгстад, Ник Бонино, Йоэль Эрикссон Эк, Маркус Юханссон и защитник Джаред Сперджен.
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