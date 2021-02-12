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«Миннесота» может провести первый после эпидемии коронавируса в клубе матч уже 17 февраля

«Миннесота» может провести первый после эпидемии коронавируса в клубе матч уже 17 февраля
Хоккей / НХЛ 0
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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Билл Герин ожидает, что команда сможет сыграть уже во вторник, 17 февраля, сообщает обозреватель издания The Athletic Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».

«Дикарей» ожидает встреча с «Лос-Анджелес Кингз». Она пройдёт в ночь с 16 на 17 февраля по московскому времени. Старт запланирован на 6:00 мск.

Кроме того, Герин отметил, что вскоре Лига опубликует новое расписание для «Уайлд».

Напомним, в начале февраля «Миннесота» объявила о внесении сразу нескольких хоккеистов в список отстранённых от матчей по протоколу COVID-19. В связи с этим лига объявила о переносе ближайших четырёх встреч клуба на другие даты (один матч с «Колорадо Эвеланш», два — с «Аризоной Койотс» и один — с «Сент-Луис Блюз»), но в итоге «Уайлд» пропустят как минимум шесть матчей.

Среди внесённых в список игроков — форварды Ник Бьюгстад, Ник Бонино, Йоэль Эрикссон Эк, Маркус Юханссон и защитник Джаред Сперджен.

«Миннесота» внесла 5 игроков в протокол COVID-19. Ближайшие 4 игры клуба перенесены
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