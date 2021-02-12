«Миннесота» может провести первый после эпидемии коронавируса в клубе матч уже 17 февраля

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Билл Герин ожидает, что команда сможет сыграть уже во вторник, 17 февраля, сообщает обозреватель издания The Athletic Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».

«Дикарей» ожидает встреча с «Лос-Анджелес Кингз». Она пройдёт в ночь с 16 на 17 февраля по московскому времени. Старт запланирован на 6:00 мск.

Кроме того, Герин отметил, что вскоре Лига опубликует новое расписание для «Уайлд».

Напомним, в начале февраля «Миннесота» объявила о внесении сразу нескольких хоккеистов в список отстранённых от матчей по протоколу COVID-19. В связи с этим лига объявила о переносе ближайших четырёх встреч клуба на другие даты (один матч с «Колорадо Эвеланш», два — с «Аризоной Койотс» и один — с «Сент-Луис Блюз»), но в итоге «Уайлд» пропустят как минимум шесть матчей.



Среди внесённых в список игроков — форварды Ник Бьюгстад, Ник Бонино, Йоэль Эрикссон Эк, Маркус Юханссон и защитник Джаред Сперджен.