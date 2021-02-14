«Детройт» обыграл «Нэшвилл», у Наместникова «-1»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» на выезде победил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Робби Фаббри, Адам Эрни, Люк Гленденинг и Энтони Манта. Российский форвард Владислав Наместников за 15.27 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

У «Нэшвилла» голы забили Филип Форсберг и Рокко Гримальди. Нападающий Яков Тренин за за 6.48 на льду заработал показатель полезности «+1».

Эта победа стала для «Ред Уингз» первой после двух поражений подряд. В следующих матчах 16 и 18 февраля «Детройт» примет «Чикаго Блэкхоукс», а «Нэшвилл» 16 и 17 февраля проведёт выездные встречи с «Даллас Старз».