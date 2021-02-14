«Детройт» обыграл «Нэшвилл», у Наместникова «-1»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» на выезде победил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Робби Фаббри, Адам Эрни, Люк Гленденинг и Энтони Манта. Российский форвард Владислав Наместников за 15.27 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».
У «Нэшвилла» голы забили Филип Форсберг и Рокко Гримальди. Нападающий Яков Тренин за за 6.48 на льду заработал показатель полезности «+1».
Эта победа стала для «Ред Уингз» первой после двух поражений подряд. В следующих матчах 16 и 18 февраля «Детройт» примет «Чикаго Блэкхоукс», а «Нэшвилл» 16 и 17 февраля проведёт выездные встречи с «Даллас Старз».
НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Фаббри (Фильппула, Гронек) – 04:59' (5x5) 0:2 Эрни (Гленденинг) – 12:24' (5x5) 0:3 Гленденинг (Фаббри, Стечер) – 37:22' (5x5) 1:3 Форсберг (Дюшейн, Фаббро) – 47:57' (5x5) 1:4 Манта (Гленденинг, Гронек) – 54:56' (5x5) 2:4 Гримальди (Фаббро, Эллис) – 59:13' (5x5)
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