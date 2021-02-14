Мисюль: Ларионов — очень спокойный тренер, никогда не переходит на личности
Защитник сборной России Даниил Мисюль прокомментировал результат матча Евротура со сборной Чехии (7:4).
«Мой гол? Хорошо сложился момент, Подколзин хорошо скинул. Не думал о том, чтобы переквалифицироваться в нападающего. За эти три игры я получил больше игрового времени, чем в клубе. Ярославцы отрывались в сборной? Тренеры верили в нас, поддерживали нас, наверное, поэтому всё получалось. Подключение к атакам — это тренерская установка, защитник должен всегда идти четвёртым.
Ларионов очень спокойный тренер, много правильных вещей говорит, никогда не переходит на личности. Он каждого поддерживает, и очень приятно работать в такой атмосфере», — передаёт слова Мисюля корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Сборная России обыграла Чехию и выиграла Евротур
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