Третьяк: в открытом хоккее мы выиграли у Чехии, сил у сборной России оказалось много

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России в заключительном матче третьего этапа Евротура с Чехией (7:4).

«Для болельщиков, кто смотрел, получился шикарный матч. Чехи два периода выглядели достойно. В открытом хоккее мы выиграли у них, сил у нас оказалось много. Несмотря на то что мы уступали в счёте, команда билась до конца и показала свой характер», — приводит слова Третьяка ТАСС.

По два очка в составе победителей набрали Василий Подколзин (1+1), Никита Чибриков (1+1), Захар Бардаков (1+1), Даниил Мисюль (1+1), Владимир Бутузов (1+1) и Николай Коваленко (1+1). Голкипер сборной России Ярослав Аскаров отразил 32 броска.

Это девятая кряду победа россиян в нынешнем розыгрыше Евротура. Сборная России стала победителем Шведских хоккейных игр и досрочно выиграла Евротур.