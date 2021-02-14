Третьяк: в открытом хоккее мы выиграли у Чехии, сил у сборной России оказалось много

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России в заключительном матче третьего этапа Евротура с Чехией (7:4).
«Для болельщиков, кто смотрел, получился шикарный матч. Чехи два периода выглядели достойно. В открытом хоккее мы выиграли у них, сил у нас оказалось много. Несмотря на то что мы уступали в счёте, команда билась до конца и показала свой характер», — приводит слова Третьяка ТАСС.
По два очка в составе победителей набрали Василий Подколзин (1+1), Никита Чибриков (1+1), Захар Бардаков (1+1), Даниил Мисюль (1+1), Владимир Бутузов (1+1) и Николай Коваленко (1+1). Голкипер сборной России Ярослав Аскаров отразил 32 броска.
Это девятая кряду победа россиян в нынешнем розыгрыше Евротура. Сборная России стала победителем Шведских хоккейных игр и досрочно выиграла Евротур.
- 14 февраля 2021
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