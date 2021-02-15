П. Свобода: пусть Романов не слушает журналистов, будь то плохой матч или хороший

Известный в прошлом защитник НХЛ и сборной Чехии Петр Свобода оценил перспективы защитника «Монреаль Канадиенс» Александра Романова.



«Я не переживаю за Романова, потому что он — очень талантливый защитник. Он наверняка получит свои шансы и будет на хорошей позиции, но понятно, что у него идёт процесс адаптации. К счастью, у него благоприятное окружение. Когда вы попадаете в НХЛ, то нужно привыкнуть к маленьким североамериканским каткам. Болельщики, которые смотрят матч по телевизору, разницы не видят, но это совсем другая встреча. Для защитников — особенно. Я сам с этим столкнулся, когда попал за океан, но, к счастью, мне помогали такие люди, как Ларри Робинсон и Боб Гейни, да и тренер Жак Лемэр тоже.



Первое, что я мог бы посоветовать Романову, — побольше доверять самому себе, потому что именно его талант привёл его к нынешним позициям. Стать профессионалом непросто. Пусть он не слушает журналистов, будь то плохой матч или же хороший», — сказал Свобода в интервью Le Droit.



54-летний Свобода в настоящее время работает директором швейцарского клуба «Лозанна». Российским болельщикам он известен как автор победного гола сборной Чехии в финале Олимпиады-1998 в Нагано, где чехи обыграли сборную России (1:0).



Александр Романов сыграл за «канадцев» 14 матчей, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности «+4».

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