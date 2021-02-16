Дубль Волкова и передача Сергачёва не помогли «Тампе» одержать победу над «Флоридой»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флорида Пантерз». Победу в результативном матче одержали гости льда со счётом 6:4.

В составе «Пантерз» отличились Джонатан Юбердо, Оуэн Типпетт, Энтони Дюклер (дубль), Александр Барков и Антон Строльман. У «Лайтнинг» — дубль на счету Александра Волкова, ещё по шайбе у Стивена Стэмкоса и Тайлера Джонсона.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский остался в запасе на этот матч, как и его коллега по амплуа из «Флориды» Сергей Бобровский.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на площадке 19 минут 2 секунды и отличился 11-й голевой передачей в сезоне, заработав показатель полезности «+1».