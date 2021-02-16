Дубль Волкова и передача Сергачёва не помогли «Тампе» одержать победу над «Флоридой»
В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флорида Пантерз». Победу в результативном матче одержали гости льда со счётом 6:4.
В составе «Пантерз» отличились Джонатан Юбердо, Оуэн Типпетт, Энтони Дюклер (дубль), Александр Барков и Антон Строльман. У «Лайтнинг» — дубль на счету Александра Волкова, ещё по шайбе у Стивена Стэмкоса и Тайлера Джонсона.
Российский голкипер «молний» Андрей Василевский остался в запасе на этот матч, как и его коллега по амплуа из «Флориды» Сергей Бобровский.
Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на площадке 19 минут 2 секунды и отличился 11-й голевой передачей в сезоне, заработав показатель полезности «+1».
НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Стэмкос (Чернак, Палат) – 06:24' (5x5) 1:1 Юбердо (Хёрнквист, Уигар) – 07:56' (5x5) 1:2 Типпетт (Луостаринен) – 24:59' (5x5) 1:3 Дюклер – 28:27' (бул) 1:4 Дюклер (Барков, Вераге) – 30:23' (5x5) 2:4 Волков (Макдона) – 31:42' (5x5) 2:5 Барков (Вераге, Строльман) – 32:36' (5x5) 3:5 Волков (Марун, Смит) – 35:50' (5x5) 4:5 Джонсон (Жозеф, Сергачёв) – 36:38' (5x5) 4:6 Строльман (Юбердо, Гудас) – 40:59' (5x5)
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