Мэтью Барзал повторил достижение Алексея Яшина и Джона Тавареса
В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе победителей результативной передачей отметился нападающий Мэтью Барзал. Канадский форвард продлил серию с набранными очками до девяти матчей, что является шестым результатом в истории клуба. Барзал повторил достижение Алексея Яшина (сезон-2002/2003), Трента Хантера (2009/2010), Джоша Бейли и Джона Тавареса (оба в 2017/2018).
Клубный рекорд принадлежит Таваресу и Марку Пэрришу (по 12 матчей). Третье место занимает Бейли (11 матчей), четвёртое место делят Томас Ванек и снова Таварес (10 матчей).
«Айлендерс» обыграли «Баффало». У Варламова 20 сейвов
Рекомендуем вам
- 16 февраля 2021
-
07:33
-
07:17
-
06:45
-
06:17
-
06:16
-
06:00
-
05:47
-
05:45
-
05:32
-
05:17
-
04:37
-
04:20
-
04:08
-
03:11
-
02:31
- 15 февраля 2021
-
23:56
-
23:37
-
22:43
-
22:31
-
21:59
-
21:40
-
21:21
-
21:15
-
20:46
-
20:24
-
19:55
-
19:22
-
19:16
-
19:15
-
18:55
-
18:30
-
18:16
-
18:05
-
17:47
-
17:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам