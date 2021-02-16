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Мэтью Барзал повторил достижение Алексея Яшина и Джона Тавареса

Мэтью Барзал повторил достижение Алексея Яшина и Джона Тавареса
Хоккей / НХЛ 0

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей результативной передачей отметился нападающий Мэтью Барзал. Канадский форвард продлил серию с набранными очками до девяти матчей, что является шестым результатом в истории клуба. Барзал повторил достижение Алексея Яшина (сезон-2002/2003), Трента Хантера (2009/2010), Джоша Бейли и Джона Тавареса (оба в 2017/2018).

Клубный рекорд принадлежит Таваресу и Марку Пэрришу (по 12 матчей). Третье место занимает Бейли (11 матчей), четвёртое место делят Томас Ванек и снова Таварес (10 матчей).

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