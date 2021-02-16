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«Оттава» впервые в истории выиграла матч, уступая в ходе встречи в четыре шайбы

«Оттава» впервые в истории выиграла матч, уступая в ходе встречи в четыре шайбы
Хоккей / НХЛ 0
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз», победу в которой со счётом 6:5 в овертайме вырвали гости.

К 40-й минуте второго периода счёт был 1:5, «Сенаторз» остались в меньшинстве после удаления российского защитника Артёма Зуба. Тем не менее, ещё до перерыва Ник Пол отыграл одну шайбу, а уже после завершения штрафного времени в третьем периоде россиянин сделал счёт 3:5. Затем голы Коннора Брауна и Евгения Дадонова позволили «Оттаве» перевести матч в овертайм, где российский форвард поставил точку в матче.

Для «Сенаторс» это шестой случай в истории, когда в ходе матча им удалось отыграть дефицит в четыре гола. При этом в прошлых пяти подобных случаях канадская команда в результате. либо проигрывала либо завершала матч вничью.

Евгений Дадонов признан первой звездой матча «Торонто» — «Оттава»
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