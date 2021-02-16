И. Воробьёв — о грязной игре «Трактора»: вы знаете регламент. Видели хорошо то, что видели

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв дал комментарий после проигрыша в матче с «Трактором» (3:4 ОТ).



«Жёсткая и даже грязная игра. Мы очко забрали и сейчас в топ-4. Матч показал моменты, над которыми надо работать. Идём дальше.



Непонятны некоторые действия судей? Спасибо за очень хороший и интересный вопрос. Вы знаете регламент. Вы видели хорошо то, что видели.



Была ли установка почаще бросать игрокам обороны? Она всегда есть и у защитников, и у нападающих, чтобы бросали по воротам.



Когда планирую определиться с основным голкипером? У нас ещё четыре матча. За эти четыре встречи будем определяться.



Во многих матчах сезона «Металлург» забрасывает на последней минуте? Встреча идёт все 60 минут. Работаем до конца», — приводит слова Воробьёва пресс-служба челябинцев.

Олег Евенко ударил клюшкой лежащего Егора Яковлева. Прежде он нанёс ему удар из-за спины