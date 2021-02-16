И. Воробьёв — о грязной игре «Трактора»: вы знаете регламент. Видели хорошо то, что видели

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв дал комментарий после проигрыша в матче с «Трактором» (3:4 ОТ).
«Жёсткая и даже грязная игра. Мы очко забрали и сейчас в топ-4. Матч показал моменты, над которыми надо работать. Идём дальше.
Непонятны некоторые действия судей? Спасибо за очень хороший и интересный вопрос. Вы знаете регламент. Вы видели хорошо то, что видели.
Была ли установка почаще бросать игрокам обороны? Она всегда есть и у защитников, и у нападающих, чтобы бросали по воротам.
Когда планирую определиться с основным голкипером? У нас ещё четыре матча. За эти четыре встречи будем определяться.
Во многих матчах сезона «Металлург» забрасывает на последней минуте? Встреча идёт все 60 минут. Работаем до конца», — приводит слова Воробьёва пресс-служба челябинцев.
- 16 февраля 2021
-
21:17
-
21:10
-
20:58
-
20:50
-
20:23
-
20:09
-
20:05
-
19:56
-
19:33
-
19:18
-
19:14
-
19:04
-
19:03
-
18:37
-
18:28
-
18:15
-
17:58
-
17:44
-
17:28
-
17:18
-
16:27
-
15:45
-
15:20
-
14:55
-
14:20
-
13:55
-
13:26
-
12:54
-
12:30
-
12:06
-
11:49
-
11:39
-
11:20
-
11:03
-
10:46