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И. Воробьёв — о грязной игре «Трактора»: вы знаете регламент. Видели хорошо то, что видели

И. Воробьёв — о грязной игре «Трактора»: вы знаете регламент. Видели хорошо то, что видели
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв дал комментарий после проигрыша в матче с «Трактором» (3:4 ОТ).

«Жёсткая и даже грязная игра. Мы очко забрали и сейчас в топ-4. Матч показал моменты, над которыми надо работать. Идём дальше.

Непонятны некоторые действия судей? Спасибо за очень хороший и интересный вопрос. Вы знаете регламент. Вы видели хорошо то, что видели.

Была ли установка почаще бросать игрокам обороны? Она всегда есть и у защитников, и у нападающих, чтобы бросали по воротам.

Когда планирую определиться с основным голкипером? У нас ещё четыре матча. За эти четыре встречи будем определяться.

Во многих матчах сезона «Металлург» забрасывает на последней минуте? Встреча идёт все 60 минут. Работаем до конца», — приводит слова Воробьёва пресс-служба челябинцев.

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