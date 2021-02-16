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Макдэвид покинул тренировку «Эдмонтона» через несколько минут после её начала

Макдэвид покинул тренировку «Эдмонтона» через несколько минут после её начала
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид покинул тренировку команды через несколько минут после её начала, сообщает североамериканский журналист Райан Ришо на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что главный тренер «Ойлерз» Дэйв Типпетт подъехал к игроку, что-то ему сказал, после чего Макдэвид ушёл со льда.

Вскоре лёд покинули также нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс и защитник Дарнелл Нерс.

Тренировка «Эдмонтона» продлилась менее получаса.

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