Макдэвид покинул тренировку «Эдмонтона» через несколько минут после её начала

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид покинул тренировку команды через несколько минут после её начала, сообщает североамериканский журналист Райан Ришо на своей странице в «Твиттере».



Отмечается, что главный тренер «Ойлерз» Дэйв Типпетт подъехал к игроку, что-то ему сказал, после чего Макдэвид ушёл со льда.

Вскоре лёд покинули также нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс и защитник Дарнелл Нерс.



Тренировка «Эдмонтона» продлилась менее получаса.