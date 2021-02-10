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«Эдмонтон» выиграл первый матч с 29 ноября 2017 года без очков от Макдэвида или Драйзайтля

«Эдмонтон» выиграл первый матч с 29 ноября 2017 года без очков от Макдэвида или Драйзайтля
Хоккей / НХЛ 0

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Оттава Сенаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. В составе «Ойлерз» заброшенными шайбами отметились Дарнелл Нёрс, Эван Бушар и Тайсон Бэрри. У «Оттавы» — Коннор Браун и Евгений Дадонов.

Этот матч стал уникальным для «нефтяников». Журналист Джек Микаэльс подсчитал, что «Эдмонтон» выиграл первый матч за 3,5 года, когда Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль завершили встречу без набранных очков. 29 ноября 2017 года «Ойлерз» переиграли «Аризону Койотс» (3:2 ОТ). С тех пор «нефтяники» не выиграли ни одного матча, когда канадец и немец одновременно оставались без результативных действий.

Во встрече с «Калгари» Макдэвид и Драйзайтль сыграли последние 5 минут 45 секунд в матче
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